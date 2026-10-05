Лейла Фазлеева: Именно педагоги создают интеллектуальный фундамент республики

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева поздравила учителей, работников образовательных организаций и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником.
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