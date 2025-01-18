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Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином»

«Бешикташ» примет «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Бешикташ – Тюрк Телеком Дата проведения 18 января, 15.

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