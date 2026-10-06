Экс-главком ВМС Казахстана арестован за гибель 14 военных

Суд арестовал капитана 1-го ранга Каната Ниязбекова в связи с гибелью 14 военнослужащих во время сентябрьских учений на Каспии, когда ухудшение погоды унесло 17 человек в открытое море.
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