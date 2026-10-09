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«-10, ощущается как -17»: а зарплата 55 тысяч ощущается как 15?

«-10, ощущается как -17»: а зарплата 55 тысяч ощущается как 15?

Больше всего в прогнозах погоды умиляет их ноу-хау под названием «ощущается как». Пишут, к примеру: «сейчас -10, ощущается как -17».

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