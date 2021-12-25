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В Белгородской области от ковида скончались ещё шесть человек

В Белгородской области от ковида скончались ещё шесть человек

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — два жителя Белгорода 1939 и 1951 годов рождения, две жительницы Белгородского района 1940 и 1946 годов рождения, проходившие лечение в Городской больнице № 2 Белгорода.

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