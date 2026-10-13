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Регионы России

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Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro стал популярен среди энтузиастов ИИ

Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro стал популярен среди энтузиастов ИИ

Пульт оснащён встроенным микрофоном и подключается по Bluetooth. Его цена составляет около 60 юаней или 9 долларов, что значительно дешевле специализированных гаджетов для голосового взаимодействия с нейросетями.

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