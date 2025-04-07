Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев использовать оружие против военкомов

Политика как она есть

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал видеозапись, на которой женщина применяет огнестрельное оружие для предотвращения призыва своего мужа в армию сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).