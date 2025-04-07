Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    А курьером бы больше заработала...Дочь Дмитрия Мали...
  • Наталья Павлова
    Странно, что ещё детей не привозили натаскивать их на грабёж, приучать мародёрить.Стало известно о ...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    У нас свой День Победы и никто никогда его отменить не сможет. Мы хорошо знаем, что фашизм победили советские солдаты...Без участия Росси...

Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев использовать оружие против военкомов

Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев использовать оружие против военкомов

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал видеозапись, на которой женщина применяет огнестрельное оружие для предотвращения призыва своего мужа в армию сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх