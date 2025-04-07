Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев использовать оружие против военкомов

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал видеозапись, на которой женщина применяет огнестрельное оружие для предотвращения призыва своего мужа в армию сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
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