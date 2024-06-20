Открытый пирог с печенью. Минимум теста и много сочной начинки. Моя подруга, недавно мне сказала: хоть я и не люблю печень, но этот пирог теперь мой любимый! Если у Вас цель накормить чем то повкуснее своих родных и при этом не заморачиваться тогда этот рецепт то , что нужно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии