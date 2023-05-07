Хвича согласовал новый контракт с «Наполи» и будет получать 3 млн евро в год

Хвича Кварацхелия договорился о подписании нового контракта с «Наполи». Руководство «Наполи» и вингер команды Хвича Кварацхелия договорились о подписании нового контракта, сообщает обозреватель Николо Скира на своей странице в социальной сети.
Хвича Кварацхелия договорился о подписании нового контракта с «Наполи». Руководство «Наполи» и вингер команды Хвича Кварацхелия договорились о подписании нового контракта, сообщает обозреватель Николо Скира на своей странице в социальной сети.
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