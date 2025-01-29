Режиссеру Леониду Гайдаю исполнилось 102 года со дня рождения

30 января исполняется 102 года со дня рождения известного режиссера Леонида Гайдая. Он подарил зрителям выдающиеся комедии, такие как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и другие.
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