Режиссеру Леониду Гайдаю исполнилось 102 года со дня рождения

30 января исполняется 102 года со дня рождения известного режиссера Леонида Гайдая. Он подарил зрителям выдающиеся комедии, такие как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и другие.