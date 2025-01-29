ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Что, перестали покупать это китайское г****?Победителем рейти...
  • Eduard
    Почему не к третьему?Байден отнес стра...
  • Вячеслав Денисов
    вообще-то, сейчас воров в погонах надо судить по законам военного времени! Армию разворовали, практически, безнаказанно!В Крыму военнослу...

Режиссеру Леониду Гайдаю исполнилось 102 года со дня рождения

30 января исполняется 102 года со дня рождения известного режиссера Леонида Гайдая. Он подарил зрителям выдающиеся комедии, такие как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх