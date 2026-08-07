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Всё о женщинах

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Профессор Чеботарева: женщины лучше мужчин умеют «выживать» самостоятельно

Профессор Чеботарева: женщины лучше мужчин умеют «выживать» самостоятельно

Женщины лучше мужчин умеют «выживать» самостоятельно, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.

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