Профессор Чеботарева: женщины лучше мужчин умеют «выживать» самостоятельно

Женщины лучше мужчин умеют «выживать» самостоятельно, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.
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