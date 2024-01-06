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Добрый Мир

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США: Северная Корея производит крупную партию баллистических ракет KN-24 для России

США: Северная Корея производит крупную партию баллистических ракет KN-24 для России

Северная Корея наращивает производство баллистических ракет малой дальности KN-24. Эти ракеты устанавливаются как на гусеничные бронированные шасси, так и на шасси военных грузовиков, что свидетельствует о значительном увеличении их военного потенциала.

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