США: Северная Корея производит крупную партию баллистических ракет KN-24 для России

Северная Корея наращивает производство баллистических ракет малой дальности KN-24. Эти ракеты устанавливаются как на гусеничные бронированные шасси, так и на шасси военных грузовиков, что свидетельствует о значительном увеличении их военного потенциала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии