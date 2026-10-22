В отчёте Tesla сравнила данные о дорожно-транспортных происшествиях, предоставленные местной полицией, с результатами расследования аварий и оценила, сколько инцидентов могло бы произойти при таком же пробеге с водителем-человеком за рулём.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров отказался ...
- Минобороны РФ зая...
- Николай Дроздов в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым