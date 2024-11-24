Матвиенко назвала роль матери определяющей в судьбе человека

День матери занимает в ряду российских праздничных дней особое место. Он наполнен чувством безмерной благодарности, нежностью и уважением ко всем матерям, заявила 24 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю сегодняшнего праздника.
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