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Матвиенко назвала роль матери определяющей в судьбе человека

Матвиенко назвала роль матери определяющей в судьбе человека

День матери занимает в ряду российских праздничных дней особое место. Он наполнен чувством безмерной благодарности, нежностью и уважением ко всем матерям, заявила 24 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю сегодняшнего праздника.

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