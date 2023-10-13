Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Борис Выдрин
    Какие  они - соотечественники для нашего народа? У них отечество там, где они оказались.Соотечественники!...
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Адвокат Арминэ Григорян рассказала, зачем гражданам регистрировать товарный знак?

Адвокат Арминэ Григорян рассказала, зачем гражданам регистрировать товарный знак?

С 29 июня 2023 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, согласно которым товарные знаки теперь могут зарегистрировать не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица независимо от наличия у них статуса ИП.

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