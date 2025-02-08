68 человек эвакуированы в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА на жилые дома

Люди спасаются от холода в специально пригнанных автобусах Сегодня ночью города и районы Ростовской области были атакованы украинскими беспилотниками, сообщил ВРИО губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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