Румынский паспорт: почему его хотят получить тысячи людей? Сергеева ТатьянаДля граждан постсоветского пространства румынское гражданство представляет собой нечто большее, чем просто альтернативный документ – это своеобразный билет в мир расширенных возможностей, стабильности и защищенности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии