Румынский паспорт: почему его хотят получить тысячи людей? Сергеева ТатьянаДля граждан постсоветского пространства румынское гражданство представляет собой нечто большее, чем просто альтернативный документ – это своеобразный билет в мир расширенных возможностей, стабильности и защищенности.