Принцип «10-20-30»: ученые раскрыли секрет тренировки для укрепления сердца и сосудов

Если у вас нет противопоказаний по здоровью, то бег — это один из самых доступных видов спорта. Не надо покупать абонемент в спортзал, осваивать сложные техники и движения (как в танцах, например) — просто надеть форму, кроссовки и выйти на улицу.
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