8 научных объяснений, почему люди видят призраков

У страха глаза велики. Все учёные на свете уверены, что никаких призраков в природе не существует. Тем не менее люди продолжают повсюду видеть выходцев с того света или, по крайней мере, утверждают об этом с абсолютной уверенностью.
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