На трассе М8 перевернулся автомобиль

ДТП произошло 29 октября на 1135 км автодороги М8 «Холмогоры».Как сообщили в Госавтоинспекции Холмогорского района, 44-летний житель Архангельска хотел совершить обгон впереди идущего автомобиля, но не справился с управлением, утратил контроль над управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.