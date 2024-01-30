Рыбакам дали советы по безопасной ловле рыбы в зиму

Российским любителям рыбалки рассказали, как вести себя на льду. Чтобы провести время на льду озера или реки с пользой, а также безопасно, а домой вернуться с рыбой, специалисты из управления гражданской защиты Московской области поделились правилами рыбалки зимой.
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