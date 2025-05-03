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В союзе с Юпитером

В союзе с Юпитером

Восточный гороскоп основан на двенадцатилетнем цикле обращения Юпитера вокруг Солнца. А знаете ли вы, что у каждого человека существует собственный юпитерианский цикл? В течение года планета большого счастья движется по определенному знаку Зодиака, что сказывается на жизни любого из нас.

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