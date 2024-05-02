Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Автор:  КОШКИН Дабы решить, вручать или не вручать нейтрально-безродный статус российским спортсменам, уже отобравшимся на парижскую Олимпиаду, их проверяют и загоняют под шконку не просто так, а за их же деньги.

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