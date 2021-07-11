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Ключи от квартиры – это не подарок свадьбу сына?

Ключи от квартиры – это не подарок свадьбу сына?

– Ты даришь сыну на свадьбу не квартиру, а просто. ключи от квартиры! – говорит моей знакомой Марине ее лучшая подруга.

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Нина Полевая (Бойко)
Это не Подарок! Это Разрешение жить в квартире, которая принадлежит маме! Но, может быть и правильно! Сейчас браки не долгие! А подстраховаться надо!
Роман Полянский
ни хрена себе не подарок. По минимуму, в какой-нибудь перде съем квартиры 25000( это либо убитый бабушатник, либо пустая хата в ближнесреднем Замкадье. Т.е. даже год съема - уже 300000. Если бы мне кто-то такое подарил на свадьбу( ну, эквивалентную по тем временам сумму) я бы охренел от счастья.
Лада Мира
Разумное решение для переферии ,а уж для Москвы тем более.
Цуркан Арк
Невестка нрав уже показала.
bakhstarmailru Бахтина
Опасения родителей понятны, но наверное тогда детей не стоит рожать, а то вдруг девушка родит и не поладят молодые? Получается парень останется в своей квартире, а девушке с ребенком укажут на дверь? Или как?….Да уж, никакой помощи молодым в стране, никаких лифтов, а потом удивляются снижению рождаемости….Сами молодые заработать не смогут быстро, родители боятся потерять недвижимость…как детей рожать?
Людмила Спицына
Очень просто, взять и рожать! Государство даёт мат. капитал, свекровь квартиру в пользование, чем не помощь?! Очень даже неплохой вариант для молодых, многие и такого не имеют. Считаются по съёмным углам чуть ли не пенсии, откладывая рождение ребенка на потом. А своё жильё хотят, бог в помощь, как говорится. С хорошими мозгами и хорошей работой, это не сложно, было бы желание.
bakhstarmailru Бахтина
Так я говорю, что, если не поладят? Думаете свекровь поделится жильём с бывшей невесткой? Пол страны матерей одиночек…
Людмила Спицына
А с какого перепугу свекровь должна с бывшей невесткой делиться своим жильём? Так то у невестки своя собственная мама есть, вот пусть и поделится с дочкой. Ну и не поладят и что?! Всем "неполаженным" невесткам квартиры раздавать? Ну а насчет подарка? Это как посмотреть. Для кого -то это подарок с небес, когда есть крыша над головой и не надо каждый месяц чужому дяде отстегивать приличную сумму, а можно спокойно копить на своё собственное жильё. А неблагодарных невесток такой вариант врядли устроит, что и видим в этой истории. И район не тот, и квартира не такая...
bakhstarmailru Бахтина
Вы ни слово о ребенке не написали, а я именно об этом….куда по-вашему должен отправиться ребенок, если «неполажкнную» невестку выставите к ее маме?
Людмила Спицына
А куда обычно после развода родителей идут дети? Или с мамой идут, или с папой остаются. Некуда маме ребёнка забрать, пусть с папой оставляет.
bakhstarmailru Бахтина
А ну тогда понятно, Вы даете им пожить в вашей квартире, а дальше пусть сами решают все вопросы, зарабатывают свое жилье и все вопросы с детьми….
Людмила Спицына
Да, именно так. Или Вы считаете, что я за них о детях и жильё должна думать? Мои 10 лет прожили в моём доме, пока свой не построили.
bakhstarmailru Бахтина
Не должны, в том-то и дело….просто вижу тенденцию - мамы своих сыночков залюбливают до абсурда и вмешиваются в его семейную жизнь на правах владелицы квартиры, прямо выкидывают девчонок с детьми
Людмила Спицына
Ой, не надо их жалеть. Есть такие щучки, что дай им волю, откусят вместе с рукой дающей, и не подавятся. Считают, что если она родила, то всё, обязаны ей по гроб жизни. У меня на это есть собственный пример, в моей семье. Брат, когда развёлся со своей женой, то подарил ей половину дарственного ещё до брака дома. Благородный типа, куда она с двумя детьми пойдёт?! А она потом привела на эту жилплощадь уголовника и вместе с ним пыталась брата моего посадить. Что они только не вытворяли, как только не провоцировали! А этот дом мои родители строили! Так вот если бы они знали, что так будет никогда бы не сделали на него дарственную! Царствие им небесное! А потом эта бывшая невестка с этим уголовником уже наше с братом наследство пытались отжать. Вместе со своим сыночком, т. е. племянником. И ведь у них почти получилось. Когда отец остался один, после смерти мамы, он очень сильно пил, и они сумели его обработать, и тот подписал дарственную на дом. Пришлось судиться, но это дело не быстрое. Они захватили дом, поменяли замки и мы с братом не могли попасть в собственный дом. Из дома было вытащено, вывезено всё, что имело хоть какую цену! Разобрали и сдали на металлолом даже теплицы и навесы! Слава богу, что родители об этом не узнали. И правильно делают родители, что не стремятся отдать своё имущество неблагодарным деткам. Пусть сами научатся зарабатывать! Соломки можно конечно подстелить, в виде предоставления жилья в пользование, но не более.
bakhstarmailru Бахтина
Я вот тоже согласна, пусть сами зарабатывают, или тогда уже не спешат с браком и детьми… но вот лично меня всегда беспокоит, что будет с детьми, дети ведь не виноваты….
Людмила Спицына
А что с ними может быть? Вырастут, как и все остальные дети. С нормальными родителями и в нищете нормальные детии вырастают. А могут и в богатстве и роскоши подонками вырасти, Вы сами это прекрасно понимаете. От наличия собственного жилья это не особо зависит. Зависит какие родители им достались. Какие ценности в семье проповедуют, от генетики и ещё много чего.
bakhstarmailru Бахтина
С родителями да, а вот с одним родителем и без помощи дети ущемлены…
Роман Полянский
Если руки растут из жопы и мозгов нет - то какой лифт может быть? А человек с мозгами и/или руками всегда заработает себе на нормальную жизнь. а невестке стоит засунуть свой норов себе куда-нибудь поглубже или выходить замуж за какую-нибудь ровню , снимать жилье, где хотят и перебиваться с хлеба на воду!
bakhstarmailru Бахтина
Какой лифт? А вот к примеру врачи и учителя, самые важные профессии, но зарплаты у них нищенские, какая там может быть ипотека? Разве у них нет мозгов? Вот кому лифт должен быть гарантирован, квартиры давать и зарплаты должны быть такими, чтобы не бежали из этих профессий люди….это один из примеров…
Цуркан Арк
Решение очень практичное, но преподносится пафосно. Подарок можно было бы сделать другой, а квартиру так не дарят. Либо оформляйте дарственную на сына. И тогда его жена не будет иметь никаких прав на квартиру, но до тех пор пока не будет ребенка. Можно было просто сказать, живите в ней, пока сами себе не заработаете на вожделенную квартиру. А если будущая невестка уже воротит нос, что это ей не по вкусу, то это говорит о том, что провинциалка с характером и с повышенными требованиями. Вообще-то, на первое время "с милым рай и в шалаше(отдельным)". Стоит задуматься сыну... А мать на уступки не доджна идти. По сути, все после смерти остается детям по наследству.
Евгения Шпиндовская
Правильно мать поступает! А вот подружка ее, которая кипятится из-за неправильного подарка, требует к себе более пристального внимания. Ты посмотри, какая щедрая и справедливая насчет чужой собственности! А по-моему, ей просто завидно. Не стала бы я ее в самых близких подружках оставлять.

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