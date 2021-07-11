Ключи от квартиры – это не подарок свадьбу сына?

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяКлючи от квартиры – это не подарок свадьбу сына?– Ты даришь сыну на свадьбу не квартиру, а просто. ключи от квартиры! – говорит моей знакомой Марине ее лучшая подруга.Вернуться к статье214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)Это не Подарок! Это Разрешение жить в квартире, которая принадлежит маме! Но, может быть и правильно! Сейчас браки не долгие! А подстраховаться надо!Роман Полянскийни хрена себе не подарок. По минимуму, в какой-нибудь перде съем квартиры 25000( это либо убитый бабушатник, либо пустая хата в ближнесреднем Замкадье. Т.е. даже год съема - уже 300000. Если бы мне кто-то такое подарил на свадьбу( ну, эквивалентную по тем временам сумму) я бы охренел от счастья.Лада МираРазумное решение для переферии ,а уж для Москвы тем более.ЦАЦуркан АркНевестка нрав уже показала.bakhstarmailru БахтинаОпасения родителей понятны, но наверное тогда детей не стоит рожать, а то вдруг девушка родит и не поладят молодые? Получается парень останется в своей квартире, а девушке с ребенком укажут на дверь? Или как?….Да уж, никакой помощи молодым в стране, никаких лифтов, а потом удивляются снижению рождаемости….Сами молодые заработать не смогут быстро, родители боятся потерять недвижимость…как детей рожать?Людмила СпицынаОчень просто, взять и рожать! Государство даёт мат. капитал, свекровь квартиру в пользование, чем не помощь?! Очень даже неплохой вариант для молодых, многие и такого не имеют. Считаются по съёмным углам чуть ли не пенсии, откладывая рождение ребенка на потом. А своё жильё хотят, бог в помощь, как говорится. С хорошими мозгами и хорошей работой, это не сложно, было бы желание.bakhstarmailru БахтинаТак я говорю, что, если не поладят? Думаете свекровь поделится жильём с бывшей невесткой? Пол страны матерей одиночек…Людмила СпицынаА с какого перепугу свекровь должна с бывшей невесткой делиться своим жильём? Так то у невестки своя собственная мама есть, вот пусть и поделится с дочкой. Ну и не поладят и что?! Всем "неполаженным" невесткам квартиры раздавать? Ну а насчет подарка? Это как посмотреть. Для кого -то это подарок с небес, когда есть крыша над головой и не надо каждый месяц чужому дяде отстегивать приличную сумму, а можно спокойно копить на своё собственное жильё. А неблагодарных невесток такой вариант врядли устроит, что и видим в этой истории. И район не тот, и квартира не такая...bakhstarmailru БахтинаВы ни слово о ребенке не написали, а я именно об этом….куда по-вашему должен отправиться ребенок, если «неполажкнную» невестку выставите к ее маме?Людмила СпицынаА куда обычно после развода родителей идут дети? Или с мамой идут, или с папой остаются. Некуда маме ребёнка забрать, пусть с папой оставляет.bakhstarmailru БахтинаА ну тогда понятно, Вы даете им пожить в вашей квартире, а дальше пусть сами решают все вопросы, зарабатывают свое жилье и все вопросы с детьми….Людмила СпицынаДа, именно так. Или Вы считаете, что я за них о детях и жильё должна думать? Мои 10 лет прожили в моём доме, пока свой не построили.bakhstarmailru БахтинаНе должны, в том-то и дело….просто вижу тенденцию - мамы своих сыночков залюбливают до абсурда и вмешиваются в его семейную жизнь на правах владелицы квартиры, прямо выкидывают девчонок с детьмиЛюдмила СпицынаОй, не надо их жалеть. Есть такие щучки, что дай им волю, откусят вместе с рукой дающей, и не подавятся. Считают, что если она родила, то всё, обязаны ей по гроб жизни. У меня на это есть собственный пример, в моей семье. Брат, когда развёлся со своей женой, то подарил ей половину дарственного ещё до брака дома. Благородный типа, куда она с двумя детьми пойдёт?! А она потом привела на эту жилплощадь уголовника и вместе с ним пыталась брата моего посадить. Что они только не вытворяли, как только не провоцировали! А этот дом мои родители строили! Так вот если бы они знали, что так будет никогда бы не сделали на него дарственную! Царствие им небесное! А потом эта бывшая невестка с этим уголовником уже наше с братом наследство пытались отжать. Вместе со своим сыночком, т. е. племянником. И ведь у них почти получилось. Когда отец остался один, после смерти мамы, он очень сильно пил, и они сумели его обработать, и тот подписал дарственную на дом. Пришлось судиться, но это дело не быстрое. Они захватили дом, поменяли замки и мы с братом не могли попасть в собственный дом. Из дома было вытащено, вывезено всё, что имело хоть какую цену! Разобрали и сдали на металлолом даже теплицы и навесы! Слава богу, что родители об этом не узнали. И правильно делают родители, что не стремятся отдать своё имущество неблагодарным деткам. Пусть сами научатся зарабатывать! Соломки можно конечно подстелить, в виде предоставления жилья в пользование, но не более.bakhstarmailru БахтинаЯ вот тоже согласна, пусть сами зарабатывают, или тогда уже не спешат с браком и детьми… но вот лично меня всегда беспокоит, что будет с детьми, дети ведь не виноваты….Людмила СпицынаА что с ними может быть? Вырастут, как и все остальные дети. С нормальными родителями и в нищете нормальные детии вырастают. А могут и в богатстве и роскоши подонками вырасти, Вы сами это прекрасно понимаете. От наличия собственного жилья это не особо зависит. Зависит какие родители им достались. Какие ценности в семье проповедуют, от генетики и ещё много чего.bakhstarmailru БахтинаС родителями да, а вот с одним родителем и без помощи дети ущемлены…Роман ПолянскийЕсли руки растут из жопы и мозгов нет - то какой лифт может быть? А человек с мозгами и/или руками всегда заработает себе на нормальную жизнь. а невестке стоит засунуть свой норов себе куда-нибудь поглубже или выходить замуж за какую-нибудь ровню , снимать жилье, где хотят и перебиваться с хлеба на воду!bakhstarmailru БахтинаКакой лифт? А вот к примеру врачи и учителя, самые важные профессии, но зарплаты у них нищенские, какая там может быть ипотека? Разве у них нет мозгов? Вот кому лифт должен быть гарантирован, квартиры давать и зарплаты должны быть такими, чтобы не бежали из этих профессий люди….это один из примеров…ЦАЦуркан АркРешение очень практичное, но преподносится пафосно. Подарок можно было бы сделать другой, а квартиру так не дарят. Либо оформляйте дарственную на сына. И тогда его жена не будет иметь никаких прав на квартиру, но до тех пор пока не будет ребенка. Можно было просто сказать, живите в ней, пока сами себе не заработаете на вожделенную квартиру. А если будущая невестка уже воротит нос, что это ей не по вкусу, то это говорит о том, что провинциалка с характером и с повышенными требованиями. Вообще-то, на первое время "с милым рай и в шалаше(отдельным)". Стоит задуматься сыну... А мать на уступки не доджна идти. По сути, все после смерти остается детям по наследству.Евгения ШпиндовскаяПравильно мать поступает! А вот подружка ее, которая кипятится из-за неправильного подарка, требует к себе более пристального внимания. Ты посмотри, какая щедрая и справедливая насчет чужой собственности! А по-моему, ей просто завидно. Не стала бы я ее в самых близких подружках оставлять.Комментировать
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