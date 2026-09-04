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«Я воспитываю ребенка, а мне приписывают эскорт». Модель возмутилась, что ее подозревают в связи с коммунистом Бондаренко

«Я воспитываю ребенка, а мне приписывают эскорт». Модель возмутилась, что ее подозревают в связи с коммунистом Бондаренко

Папарацци засняли в баре женатого блогера из КПРФ в компании неизвестной девушкиВ анонимном Telegram-канале появилось видео, где кандидат в Госдуму от компартии Николай Бондаренко развлекается в саратовских барах и клубах в компании женщин в ночь с 27 на 28 августа.

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