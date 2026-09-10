В Киев не на поезде — это как? Посланцы Трампа отбыли на Украину с «путинским багажом»

Итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером мир узнает лишь через несколько недель Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер (справа налево) во время встречи.
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