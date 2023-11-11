Экс-руководительница миграционного управления полиции Югры Оксана Семенова. Отправлено в СИЗО по требованию СК

Югра(ХМАО) последние 30-40 лет была наводнена хохлами и азерами. Регион привлекал своими иностранными нефтегазовыми производствами с высокой зарплатой. Хохол-губернатор смотрел сквозь пальцы на доминирование хохлов на вахтовых поселках Shell, Halliburton, Schlumberger, Chevron и т.д. А где большие деньги, там и азерская дурь. Например, в Нефтеюганске шприцы десятками валялись вокруг домов.

Валерий Дюков

судить её сучку как военного преступника в военное время подрыв экономики подрыв в армии а военный преступник приговор один высшая мера наказания, другая или другой на её месте подумает что её ожидает за корупцию.......