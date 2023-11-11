"Приезжие только создают конкуренцию": Генерал ФСБ – о тульском запрете для мигрантов [ЭКСКЛЮЗИВ] В Тульской области мигрантам запретят работать в некоторых сферах: водить такси и общественный транспорт, торговать табаком и алкоголем, трудиться в кафе и ресторанах.
Экс-руководительница миграционного управления полиции Югры Оксана Семенова. Отправлено в СИЗО по требованию СК
Комментарии
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Betahon
Югра(ХМАО) последние 30-40 лет была наводнена хохлами и азерами. Регион привлекал своими иностранными нефтегазовыми производствами с высокой зарплатой. Хохол-губернатор смотрел сквозь пальцы на доминирование хохлов на вахтовых поселках Shell, Halliburton, Schlumberger, Chevron и т.д. А где большие деньги, там и азерская дурь. Например, в Нефтеюганске шприцы десятками валялись вокруг домов.
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6 час.
И
Ирина
И не подавятся твари.
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5 час.
Валерий Дюков
судить её сучку как военного преступника в военное время подрыв экономики подрыв в армии а военный преступник приговор один высшая мера наказания, другая или другой на её месте подумает что её ожидает за корупцию.......
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4 час.
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