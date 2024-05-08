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Песков: тяжело воспринимать информацию от СБУ как правдивую

Сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы покушении на украинского президента Владимира Зеленского тяжело воспринимать как правдивую информацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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