Песков: тяжело воспринимать информацию от СБУ как правдивую

Сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы покушении на украинского президента Владимира Зеленского тяжело воспринимать как правдивую информацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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