Майбутній флагманський SUV італійської марки націлений головним чином на Північну Америку та Китай. Alfa Romeo мріє про великого кросовера ще з часів Серджіо Маркіонне (колишній глава Fiat Chrysler Automobiles, який помер у 2018 році): передбачалося , Що він розділить платформу Giorgio з нинішніми Alfa Romeo Giulia і Stelvio, вона ж, за чутками, є основою Jeep […] Сообщение Великому кросоверу бути: Alfa Romeo готує конкурента BMW X5 та X6 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.