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Дмитрий Тарасов объявил бойкот 17-летней дочери из-за невыполненных «договорённостей»

Дмитрий Тарасов объявил бойкот 17-летней дочери из-за невыполненных «договорённостей»

Больше месяца Дмитрий Тарасов не разговаривает со старшей дочерью. Об этом бывший футболист «Локомотива» и экс-муж Ольги Бузовой рассказал сам — в интервью Наталье Подольской для шоу «Ваша Наташа».

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