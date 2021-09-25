АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

Великолепные выходные нас с вами ожидают! Как минимум – в плане футбола. Так, в английской премьер-лиге находящийся в отличной форме "Челси" примет "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" выяснят отношения в статусном северолондонском дерби.
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