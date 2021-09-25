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АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

  Великолепные выходные нас с вами ожидают! Как минимум – в плане футбола. Так, в английской премьер-лиге находящийся в отличной форме "Челси" примет "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" выяснят отношения в статусном северолондонском дерби.

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Лена Мисько
«Манчестер Сити» умудрился в пяти стартовых матчах чемпионата потерять пять очков. В шестом туре АПЛ клуб оправится в гости к «Челси», который набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице. 🔥 Возьмет ли Пеп Гвардиола у Томаса Тухеля реванш за поражение в финале Лиги чемпионов? Букмекеры не видят фаворита в предстоящей встрече, а на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, предлагают поставить с коэффициентом 2.15. * 25 СЕНТЯБРЯ. АПЛ. «ЧЕЛСИ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ». 14:30
Максим Комаров
Зенит лучше идёт, хоть и не сыграл ещё с Динамо
Ruslan Zakirov
Еще один матч уик-энда: Харабали - Энергия-ДЮСШ1.
Ruslan Zakirov
150км+ от города чтобы сыграть по любителям и полупрофессионалам.
Лена Мисько
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