АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

Великолепные выходные нас с вами ожидают! Как минимум – в плане футбола. Так, в английской премьер-лиге находящийся в отличной форме "Челси" примет "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" выяснят отношения в статусном северолондонском дерби.