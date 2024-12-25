В ИКИ РАН изучили водяной лед в полярных кратерах Луны

Изучение особенностей залегания водяного льда в лунных полярных кратерах Кабео и Галимов на основе данных, полученных с помощью российского нейтронного телескопа ЛЕНД, находящегося на борту лунного спутника НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, провели ученые из отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН, 24 декабря сообщает пресс-служба института.