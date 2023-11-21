Как правильно пользоваться смартфоном в зимнюю стужу?

Зима «официально» наступает только 1 декабря, но уже сейчас в некоторых российских регионах столбик термометра опустился ниже нуля и с каждым днем число городов, куда пришел холод, будет только увеличиваться.
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