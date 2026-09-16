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Царьград

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Россия устраивает Армении "апокалиптические явление". Так решил армянский Центробанк

Россия устраивает Армении "апокалиптические явление". Так решил армянский Центробанк

Глава Центрального банка Армении Мартин Галстян заявил, что республику может ждать "апокалиптическое явление".

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