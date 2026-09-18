Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Chinese DRAM Giant Enters Booming Flash Memory Market To Take On Samsung, SanDisk

Chinese DRAM Giant Enters Booming Flash Memory Market To Take On Samsung, SanDisk

Chinese DRAM Giant Enters Booming Flash Memory Market To Take On Samsung, SanDisk Chinese chipmaking giant, CXMT, and the biggest IPO of the decade in the mainland market, is preparing to enter the booming flash memory ​chip market dominated by Samsung Electronics and other foreign rivals, Reuters reported citing sources, a move that would broaden ‌its customer base amid a global memory shortage.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым