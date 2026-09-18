Chinese DRAM Giant Enters Booming Flash Memory Market To Take On Samsung, SanDisk Chinese chipmaking giant, CXMT, and the biggest IPO of the decade in the mainland market, is preparing to enter the booming flash memory chip market dominated by Samsung Electronics and other foreign rivals, Reuters reported citing sources, a move that would broaden its customer base amid a global memory shortage.
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