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В Екатеринбурге лихач снес светофор и перевернул свой автомобиль

В Екатеринбурге лихач снес светофор и перевернул свой автомобиль

Водитель не справился с управлением так как двигался с большим превышением скорости.В Екатеринбурге вечером 10 августа лихач на Nissan снес светофор и перевернул свой автомобиль.

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