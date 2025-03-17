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Слова Ефремова о чудовищной движухе опровергли

Слова Ефремова о чудовищной движухе опровергли

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал информацию о том, что актер, отбывающий срок в колонии за трагическое ДТП, собирается устроить «чудовищную движуху по всей Белгородской области» в случае условно-досрочного освобождения (УДО).

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