Никаких подвижек в переговорном процессе по Украине пока нет, — Песков

Никаких подвижек в переговорном процессе по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Песков Дмитрий Сергеевич.
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