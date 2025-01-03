Атака на российские регионы: под удар попала Ростовская область - подробно

В ведомстве уточнили, что из них 10 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, по 4 — в Ростовской и Орловской областях, 2 — в Белгородской области, а также по 1 — в Волгоградской и Липецкой областях.
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