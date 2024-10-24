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Академик Покровский рассказал, можно ли заразиться ВИЧ через маникюр

Академик Покровский рассказал, можно ли заразиться ВИЧ через маникюр

Специалист по профилактике СПИДа ответил на волнующий многих вопрос.Врач-эпидемиолог и инфекционист, глава специализированного научно-исследовательского отдела профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Покровский рассказал о том, насколько высока вероятность заражения ВИЧ-инфекцией в результате посещения маникюрных салонов.

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