«Мощный удар»: Зеленского предупредили о катастрофе из-за Залужного

Отстранение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чревато серьезными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского, заявил руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.
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