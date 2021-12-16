Зеленский так и не получил ответа от НАТО, в каком году Украина вступит в альянс

Североатлантический альянс намерен продолжать расширение, но конкретные даты для Украины по-прежнему не названыГенсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не назвал сроков вступления страны в альянс.
Североатлантический альянс намерен продолжать расширение, но конкретные даты для Украины по-прежнему не названыГенсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не назвал сроков вступления страны в альянс.
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