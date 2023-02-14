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Экс-игрок лондонского «Арсенала» поддержал Кайрата Боранбаева

На судебный процесс по делу руководителя алматинского «Кайрата» Кайрата Боранбаева пришел бывший футболист «Зенита» и экс-игрок лондонского «Арсенала», сообщает Orda.

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