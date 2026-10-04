Евгений Мураев: Мосты в Киеве целы только потому, что Россия бережёт Украину

Почему переходное правительство называют единственным способом вернуть Украине суверенитет? Как остановка металлургии может превратить специалистов в резерв для фронта? Почему удары по мостам называют ультиматумом, а не подготовкой наступления? И кто выиграет от энергетического кризиса в Европе, и при чём тут Украина? Евгений Мураев, украинский оппозиционный политик, ответил на вопросы зрителей и … Читать далее: https://govorit.