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Говорит Европа ⚡

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Евгений Мураев: Мосты в Киеве целы только потому, что Россия бережёт Украину

Евгений Мураев: Мосты в Киеве целы только потому, что Россия бережёт Украину

Почему переходное правительство называют единственным способом вернуть Украине суверенитет? Как остановка металлургии может превратить специалистов в резерв для фронта? Почему удары по мостам называют ультиматумом, а не подготовкой наступления? И кто выиграет от энергетического кризиса в Европе, и при чём тут Украина? Евгений Мураев, украинский оппозиционный политик, ответил на вопросы зрителей и … Читать далее: https://govorit.

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