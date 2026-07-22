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Домашние роды, тайный развод после 20 лет брака и молодая избранница: неожиданные повороты в судьбе Ильи Носкова

Домашние роды, тайный развод после 20 лет брака и молодая избранница: неожиданные повороты в судьбе Ильи Носкова

Осенью 2025 года на кинопремьере исполнитель роли Эраста Фандорина в экранизации «Азазель» Илья Носков удивил коллег и прессу, представив свою новую супругу — 29-летнюю актрису Викторию Плоп.

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