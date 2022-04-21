Дадонов – 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 20-я шайба в сезоне, пас на победный гол

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 ОТ), сделав голевую передачу в овертайме, и был признан третьей звездой.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- «Амур» поучаствовал в автопробеге «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» в поддержку Путина и армии России
Свежие комментарии