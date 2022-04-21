Дадонов – 3-я звезда матча с «Вашингтоном»: 20-я шайба в сезоне, пас на победный гол

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Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 ОТ), сделав голевую передачу в овертайме, и был признан третьей звездой.