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Гол Вегорста Аргентине на 101-й минуте – самый поздний в плей-офф ЧМ без учета экстра-таймов

Гол Вегорста Аргентине на 101-й минуте – самый поздний в плей-офф ЧМ без учета экстра-таймов

Форвард Нидерландов Ваут Вегорст побил рекорд чемпионатов мира. Вышедший на замену в 1/4 финала ЧМ-2022 игрок «Бешикташа» сравнял счет в матче с Аргентиной на 101-й минуте.

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