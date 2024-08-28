Опасное безволие: США в конечном итоге всю вину за украинскую авантюру свалят на союзников

Как свидетельствуют появившиеся в Сети фото и видеоролики, «уличный» протест в Германии против продолжения военной поддержки Украины Западом и тем самым втягивания народов этих стран в Большую войну с Россией набирает обороты.
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