Анна Семенович приедет на экологический форум в Архангельске

В городе пройдёт международный молодежный научно-практический экологический форум «Земляне».С 22 по 29 июня впервые в регионе соберутся ученые, бизнесмены, политики, медийные лица и студенты 30 ведущих университетов России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
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