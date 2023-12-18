Названа главная проблема для российских работодателей в 2023 году

В текущем году главной проблемой российских работодателей оказался наем сотрудников. В этом признался 71 процент опрошенных компаний, свидетельствуют результаты опроса HeadHunter, на которые ссылается РБК.
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